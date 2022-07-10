Хлусевич: «Спартак» после поражения от «Зенита» войдёт в сезон с большей агрессией

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».

«Подавленности нет. Наоборот, мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады», — цитирует Хлусевича Sport24.

По его словам, первые 25 минут «Спартак» провёл хорошо, а потом всё пошло не так.

«Да, в начале всё получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть. Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло на ход матча», — добавил Хлусевич.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее Сергей Семак заявил, что «Спартак» не воспользовался своими моментами в матче за Суперкубок.

















