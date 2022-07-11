«Матч ТВ»: Ломовицкий провёл первую тренировку с «Химками»

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Александр Ломовицкий продолжит карьеру в подмосковных «Химках».
«Матч ТВ»: Ломовицкий провёл первую тренировку с «Химками»
  • РИА Новости

Хавбек казанского «Рубина» присоединился к «Химкам». 11 июля он принял участие в тренировке команды Сергея Юрана, сообщает «Матч ТВ».

24-летний Ломовицкий в сезоне-2021/22 провёл во всех турнирах 34 матча, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе команды к Ломовицкому.



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