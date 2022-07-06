Терюшков: если мы договоримся с «Рубином», то Ломовицкий будет в «Химках»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе команды к полузащитнику «Рубина» Александру Ломовицкому.
Терюшков: если мы договоримся с «Рубином», то Ломовицкий будет в «Химках»
  • РИА Новости

«Если мы договоримся, то он будет в нашем клубе. Он сейчас находится в расширенном списке, но нет ничего невозможного. Будем скоро принимать решения по трансферам», — цитирует Терюшкова Metaratings.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». «Рубин» же занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и напрямую вылетел в ФНЛ.

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