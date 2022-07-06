Селюк обвинил Юрана в том, что тренер берёт деньги с футболистов за место в составе

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Агент Дмитрий Селюк рассказал о финансовых махинациях со стороны главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Все знают, что Юран берёт деньги, но все молчат. Когда он был в «Шиннике» главным тренером, Юран делал то же самое, но подставили генерального директора. Его посадили, а Юрана нет, хотя брал как раз он», — цитирует Селюка Vprognoze.

Он добавил, что полузащитник Николас Лоуренс покинет «Химки» именно по этой причине. По мнению агента, игрок не хочет играть в клубе, где происходят финансовые махинации. 

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». Юран в феврале возглавил подмосковную команду.

Ранее в «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные РФС сроки.

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