В «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные РФС сроки

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб погасит имеющиеся задолженности в сроки, обозначенные Российским футбольным союзом (РФС).
В «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные РФС сроки
  • РИА Новости

«Проблем с погашением долга не возникнет. Это отложенное решение. 100%, что до 15 июня долги будут погашены», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов — команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Главным тренером «Химок» остался Сергей Юран.

Ранее Терюшков прокомментировал будущее легионеров в команде.

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