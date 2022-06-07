В «Химках» сообщили, что погасят долги в обозначенные РФС сроки
- РИА Новости
«Проблем с погашением долга не возникнет. Это отложенное решение. 100%, что до 15 июня долги будут погашены», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, что «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом клуб объявил об уходе ряда футболистов — команду уже покинули Павел Мамаев и Юрий Жирков.
Главным тренером «Химок» остался Сергей Юран.
Ранее Терюшков прокомментировал будущее легионеров в команде.