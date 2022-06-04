Легионеры «Химок» останутся в клубе на следующий сезон

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее легионеров в команде.
Легионеры «Химок» останутся в клубе на следующий сезон
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Все легионеры у нас остаются в клубе. У нас есть только Филип Дагерстоль, который воспользовался правом ФИФА. При этом он остается игроком клуба», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подмосковный клуб сохранил прописку в элитном дизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом в «Химках» объявили об уходе Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

Ранее сообщалось, что «Химки» выкупили Резиуана Мирзова у «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить