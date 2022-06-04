Легионеры «Химок» останутся в клубе на следующий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее легионеров в команде.

«Все легионеры у нас остаются в клубе. У нас есть только Филип Дагерстоль, который воспользовался правом ФИФА. При этом он остается игроком клуба», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подмосковный клуб сохранил прописку в элитном дизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». При этом в «Химках» объявили об уходе Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

Ранее сообщалось, что «Химки» выкупили Резиуана Мирзова у «Спартака».