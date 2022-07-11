ТАСС: CAS сформирует решение по иску российских клубов до конца недели

В одном из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) сообщили, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сформирует решение по апелляциям российских клубов на отстранение от участия в международных турнирах.

Заседание CAS состоялось 11 июля. Оно длилось более трёх часов. Решение по его итогам должно быть сформировано до конца недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает дальнейшие перспективы обжалования в CAS решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных и отмене турниров на территории страны.