В «Зените» отреагировали на информацию, что клуб подписал новый контракт с Семаком
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«Подписал ли Семак новое соглашение с «Зенитом»? Пока нет», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Напомним, что при Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.
Ранее сообщалось, что Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года.