В «Зените» отреагировали на информацию, что клуб подписал новый контракт с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о заключении нового контракта между санкт-петербургским клубом и главным тренером Сергеем Семаком.

«Подписал ли Семак новое соглашение с «Зенитом»? Пока нет», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Напомним, что при Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года.