Бывший босс «Формулы-1» Экклстоун обвиняется в мошенничестве

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Налоговая служба Соединённого Королевства предъявила бывшему главе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоуну обвинения в мошенничестве.
Бывший босс «Формулы-1» Экклстоун обвиняется в мошенничестве
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Экклстоун представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах, общая сумма которых превышает £400 млн, сообщает The Telegraph.

Уточнятся, что, согласно данным расследования, 91-летний британский магнат держит активы на офшорных счетах.

Глава службы расследования мошенничества Саймон Йорк сообщил, что против Экклстоуна будут приняты жёсткие меры.

«Мы призываем воздержаться от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд», — цитирует Йорка издание.

Ранее в «Формуле-1» отреагировали на слова Экклстоуна о Путине.



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