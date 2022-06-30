В «Формуле-1» отреагировали на слова Экклстоуна о Путине

«Формула-1» опубликовала официальное заявление в ответ на готовность Берни Экклстоуна поддержать президента России Владимира Путина.

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сообщается в официальном заявлении.

Напомним, что бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» заявил, что готов «принять пулю за Путина, потому что он первоклассная личность».

Ранее трёхкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике извинился за расистское высказывание в адрес Льюиса Хэмилтона.