В «Формуле-1» отреагировали на слова Экклстоуна о Путине
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«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сообщается в официальном заявлении.
Напомним, что бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» заявил, что готов «принять пулю за Путина, потому что он первоклассная личность».
Ранее трёхкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике извинился за расистское высказывание в адрес Льюиса Хэмилтона.