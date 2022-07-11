Форвард ЦСКА Жиронкин перешёл в «Текстильщик»
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22-летний форвард подписал полноценный контракт с «Текстильщиком», сообщает пресс-служба столичной команды.
Жиронкин является воспитанником академии ЦСКА. На счету нападающего 25 голов в 49 матчах за молодёжную команду. Он был признан лучшим футболистом в сезоне-2018/19. Жиронкин также выступал на правах аренды за калининградскую «Балтику», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, астраханский «Волгарь» и московский «Кайрат».
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