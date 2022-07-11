Актёр Баринов: Федотов — хороший тренер, но для определённого уровня

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Народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.
Актёр Баринов: Федотов — хороший тренер, но для определённого уровня
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Федотов — хороший тренер, но для определённого уровня. Дай Бог, чтобы я ошибся. Есть тренеры, которые хорошо смотрятся в смокинге. Мне кажется, костюмчик Федотову будет не по плечу, хотя он симпатизирует мне. Выйти на уровень выше ему будет сложно. Статус разный у ЦСКА и «Сочи». Но для Федотова армейский клуб — шаг вперёд», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что жалеет из-за ухода братьев Березуцких, потому что из них могло что-то вырасти.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, что поговорил с руководством клуба о трансферах.

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