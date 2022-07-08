Федотов заявил, что озвучил руководству ЦСКА свою позицию по трансферам

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что поговорил с руководством клуба о трансферах.

«Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и защитник Хёрдур Магнуссон ведут переговоры о продлении контракта.