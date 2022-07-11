Нижегородцы за неделю оформили почти 1 тыс. карт болельщика

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал о реализации проекта «Паспорт болельщика (Fan ID)» для посещения спортивных мероприятий.

«912 карт болельщика оформили нижегородцы через МФЦ за неделю, 449 заявлений были оформлены через МФЦ, 463 — через «Госуслуги», а в МФЦ болельщики прошли только идентификацию», — сообщает ТАСС.

Поляков подчеркнул, что болельщики по Fan ID смогут 31 июля посетить первый домашний матч «Пари НН» с московским ЦСКА.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.