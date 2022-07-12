Мэр Нижнего Новгорода не видит ничего плохого в переименовании местного футбольного клуба
- РИА Новости
«Мы же всё равно все знаем, что это футбольный клуб «Нижний Новгород», ничего тут плохого нет, обычная бизнес-практика. Главное, чтобы клуб играл хорошо, и всё в порядке будет», — цитирует ТАСС Шалабаева.
Ранее команда называлась «Нижний Новгород». В клубе уверены, что смена названия привлечёт дополнительных спонсоров, а также позитивно скажется на усилении трансферной политики и качественно повлияет на развитие клуба в целом.
«Пари НН» в матче первого тура чемпионата России 17 июля сыграет в гостях с московским «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что нижегородцы за неделю оформили почти 1 тыс. карт болельщика.