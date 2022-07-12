Глава Минспорта Матыцин получил карту болельщика

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что получил паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Пока у определённой части болельщиков есть сомнения, но уже первые обладатели карт покажут, что можно спокойно приходить на стадион и получать удовольствие от футбола», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, новый цифровой сервис — это не эксперимент. В России такой опыт уже был апробирован: паспорт болельщика был успешно использован на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Система была признана международным сообществом, в частности футбольным», — пояснил он.

Уточняется, что документ был оформлен в одном из многофункциональных центров (МФЦ) Москвы. Процесс подтверждения личности для получения карты болельщика занял у министра около минуты.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что не смог получить Fan ID.