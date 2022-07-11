Стала известна дата заседания по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки

Короткая ссылка
Судебные заседания по делам форварда СКА Михаила Воробьёва и бывшего вратаря «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова, обвиняемых в даче взятки, пройдут 18 июля.
Стала известна дата заседания по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дата судебного заседания по делу третьего обвиняемого, форварда «Адмирала» Владислава Лукина, пока не назначена.

Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки для уклонения от воинской службы в 2019 году. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить