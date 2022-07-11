Стала известна дата заседания по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки

Судебные заседания по делам форварда СКА Михаила Воробьёва и бывшего вратаря «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова, обвиняемых в даче взятки, пройдут 18 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дата судебного заседания по делу третьего обвиняемого, форварда «Адмирала» Владислава Лукина, пока не назначена.

Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки для уклонения от воинской службы в 2019 году. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.