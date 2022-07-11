Стала известна дата заседания по делу игрока СКА Воробьёва о даче взятки
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дата судебного заседания по делу третьего обвиняемого, форварда «Адмирала» Владислава Лукина, пока не назначена.
Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки для уклонения от воинской службы в 2019 году. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.
Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.