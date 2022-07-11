Сестра Роналду дерзко ответила болельщику, поинтересовавшемуся о будущем футболиста

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ответила подписчику касаемо будущего своего брата.

Подписчик спросил Катю, останется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед». На что она ответила: «Предлагаю надеть очки, пошевелить извилинами или научиться читать».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду не сообщал о своём решении покинуть МЮ, чтобы успеть получить €1 млн.