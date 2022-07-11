The Sun: Роналду не сообщал о своём решении покинуть МЮ, чтобы успеть получить €1 млн

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду специально не объявлял о своём решении покинуть клуб, чтобы получить ежегодную премию.

По информации The Sun, в контракте футболиста был прописан пункт о денежном вознаграждении в размере €1 млн. Отмечается, что Роналду намеренно не сообщал о своём решении покинуть клуб, чтобы получить данное поощрение.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.