Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти в отставку.
Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Сейчас спорт и политика — это слова-синонимы. Это очень плохо, так быть не должно. На наших глазах убивают все принципы олимпийского движения. Пока глава МОК ангажирован и думает в первую очередь о политике, а не о спорте, ничего хорошего ждать не стоит. Всем этим людям стоит уйти в отставку во благо мирового спорта», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.

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