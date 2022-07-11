Донецкий «Шахтёр» расторг контракт с Де Дзерби

Донецкий «Шахтёр» и итальянский тренер Роберто Де Дзерби расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После начала событий на Украине Роберто проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных игр. «Шахтёр» благодарит Де Дзерби и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм и достижения команды. Желаем им успехов в дальнейшей карьере, а также новых побед и крупных достижений!» — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Итальянский тренер возглавил команду в мае 2021 года. Под его руководством «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка Украины — 2021.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» собирается подать в суд на ФИФА из-за разрешения для иностранных игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.