Бывший тренер «Зенита» считает, что Дзюбе нужно оставаться в России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что форвард Артём Дзюба всё ещё не нашёл команду после ухода из Петербургского клуба.

«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба — игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Он заявил, что Дзюбе лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе. По его мнению, форвард вряд ли вернётся обратно в «Зенит» и скоро найдёт себе команду.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие Дзюбы.