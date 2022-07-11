Тарпищев отреагировал на слова о минимальных заслугах ФТР в успехе Рыбакиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал слова вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского.

«Это раздувается — какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Рыбакина заявила, что приедет в Казахстан после победы на Уимблдоне.