Рыбакина заявила, что приедет в Казахстан после победы на Уимблдоне

Победительница Открытого чемпионата Великобритании — 2022 Елена Рыбакина анонсировала свой приезд в Казахстан.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю», — заявила теннисистка.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Владимир Камельзон назвал фантастикой победу Рыбакиной на Уимблдоне.