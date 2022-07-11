В Казахстане ответили Тарпищеву, который назвал Рыбакину «нашим продуктом»
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«Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны», — цитирует Польского «Матч ТВ».
Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.
Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее Владимир Камельзон назвал фантастикой победу Рыбакиной на Уимблдоне.