Daily Mail: тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг внёс новые правила в распорядок команды.
Daily Mail: тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе
  • Gettyimages.ru

По информации Daily Mail, главный тренер обязал всех игроков вместе есть. Отмечается, что наставник будет проводить интенсивные тренировки, чтобы привить футболистам свою философию.

Напомним, что Ральф Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев стал Эрик тен Хаг. Специалист работал в «Аяксе».

Ранее стало известно, что Роналду не сообщал о своём решении покинуть МЮ, чтобы успеть получить €1 млн.

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