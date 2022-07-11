Daily Mail: тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе
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По информации Daily Mail, главный тренер обязал всех игроков вместе есть. Отмечается, что наставник будет проводить интенсивные тренировки, чтобы привить футболистам свою философию.
Напомним, что Ральф Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев стал Эрик тен Хаг. Специалист работал в «Аяксе».
Ранее стало известно, что Роналду не сообщал о своём решении покинуть МЮ, чтобы успеть получить €1 млн.