Daily Mail: тен Хаг обязал игроков «Манчестер Юнайтед» есть только вместе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг внёс новые правила в распорядок команды.

По информации Daily Mail, главный тренер обязал всех игроков вместе есть. Отмечается, что наставник будет проводить интенсивные тренировки, чтобы привить футболистам свою философию.

Напомним, что Ральф Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев стал Эрик тен Хаг. Специалист работал в «Аяксе».

Ранее стало известно, что Роналду не сообщал о своём решении покинуть МЮ, чтобы успеть получить €1 млн.