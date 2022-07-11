Щербакова: даже со стороны боюсь смотреть на парное катание

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, сможет ли выступать в парном катании.

«Вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь», — цитирует Щербакову Sport24.

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Первый канал показал, как Авербух ставил Щербаковой новую программу.