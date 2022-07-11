Медведев продолжает быть первой ракеткой мира, Джокович — седьмой
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Победитель Уимблдона — 2022 Новак Джокович с третьей позиции переместился на седьмую. На турнире рейтинговые очки не начислялись по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.
В тройку лучших, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.
Андрей Рублёв расположился на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 27-е место, а Аслан Карацев поднялся на 40-е.
Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возможном участии теннисиста Карацева в договорных матчах.