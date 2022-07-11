Медведев продолжает быть первой ракеткой мира, Джокович — седьмой

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP.

Победитель Уимблдона — 2022 Новак Джокович с третьей позиции переместился на седьмую. На турнире рейтинговые очки не начислялись по причине отстранения российских и белорусских теннисистов.

В тройку лучших, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв расположился на восьмой позиции. Карен Хачанов опустился на 27-е место, а Аслан Карацев поднялся на 40-е.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возможном участии теннисиста Карацева в договорных матчах.