Тарпищев высказался о возможном участии теннисиста Карацева в договорных матчах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию об участии Аслана Карацева в договорных матчах.

«Если нет официальной информации, то это бред! С нашими теннисистами такого не было. А если ничего не было, значит, мы не имеем права никого подозревать», — цитирует Тарпищева Sport24.

По информации СМИ, 28-летний теннисист участвовал в пяти договорных матчах. Последний случай, когда мог пройти подобный матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее Казбек Карацев, отец Аслана Карацева, отреагировал на информацию об участии сына в договорных матчах.