Отец Карацева — о возможном участии сына в договорных матчах: это какая-то провокация

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Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, отреагировал на информацию об участии сына в договорных матчах.
Отец Карацева — о возможном участии сына в договорных матчах: это какая-то провокация
  • AP

«Такого просто не может быть. С Асланом на эту тему ещё не общался. Возможно, это какая-то провокация», — цитирует Карацева «Матч ТВ».

По информации СМИ, 28-летний теннисист участвовал в пяти договорных матчах. Последний случай, когда мог пройти подобный матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее Карацев высказался об обвинении в участии в пяти договорных матчах.

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