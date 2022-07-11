Источник: Эриксен пройдёт углублённое медобследование для перехода в МЮ

Полузащитник Кристиан Эриксен в скором времени пройдёт углублённый медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News, специальное медобследование будет связано с инцидентом на чемпионате Европы — 2020. Во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее сообщалось, что Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».