Романо: Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Романо: Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • AP

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. Он также отметил, что о трансфере будет объявлено 5 июля.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит пять трансферов в июле.

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