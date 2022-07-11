Daily Star: «Арсенал» рассматривает возможность трансфера Канте

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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Арсенале».

По информации The Daily Star, футболиста в «Арсенале» хочет видеть главный тренер Микель Артета. Отмечается, что специалист планирует усилить опорную зону, чтобы бороться за высокие места в АПЛ.

Напомним, что Канте присоединился к «Челси» в 2016 году, перейдя из «Лестер Сити». Он сыграл за синих в АПЛ 177 матчей, в которых забил 11 мячей. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Сесар Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года.

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