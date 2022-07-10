Evening Standard: Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года

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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в «Барселоне».
Evening Standard: Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Evening Standard, испанский футболист согласовал контракт с каталонским клубом на два года.

Уточняется, что клубы ведут переговоры по сумме трансфера.

Соглашение Аспиликуэты с лондонским клубом действует до 2023 года. В сезоне-2021/22 он провёл за «Челси» 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Стерлинг в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Челси».

 

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