Итальянский журналист: Стерлинг в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Челси»

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«Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере форварда Рахима Стерлинга.
Итальянский журналист: Стерлинг в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Челси»
  • AP

27-летний нападающий сборной Англии по футболу в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Челси», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Уточняется, что «Челси» заплатит за переход Стерлинга £47,5 млн.

Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до 2023 года. В сезоне-2021/22 английский футболист провёл 47 матчей за «горожан», забил 17 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

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