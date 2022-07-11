Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но я достойный футболист

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о влиянии фамилии на его карьеру.

«Когда имеешь такую громкую фамилию, то людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю футбол. Считаю, что я достойный футболист. Я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

10 июля защитник провёл прощальный матч за «Локомотив». Он не выходил на поле почти четыре года.

Напомним, что в 2018 году в матче с «Рубином» в рамках 1/4 финала Кубка России Ротенберга унесли с поля на носилках, а 6 декабря ему поставили диагноз «разрыв крестообразной связки». Позже, после операции в марте, во время сборов у футболиста поднялась температура и анализы показали, что при лечении была занесена инфекция. Ротенберга отправили на операцию в Испанию, где ему сообщили о заражении крови.

Ранее Ротенберг рассказал о травме колена, из-за которой не мог играть в футбол длительное время.