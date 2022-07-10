Слуцкий: «Рубин» точно не видит себя гиперфаворитом ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы казанской команды в чемпионате России по футболу в первом дивизионе сезона-2022/23.

«Ожидания тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но, по существу, мы вместе работаем меньше двух недель. Мы точно не видим себя гиперфаворитами», — цитирует Слуцкого Sport24.

По его словам, некоторые футболисты из команды находятся в бесконечном ожидании своего трансфера и уверены, что они игроки Российской премьер-лиги, а не ФНЛ.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в РПЛ и напрямую вылетел в первый дивизион.

Ранее Слуцкий оценил перспективы бывшего полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии в «Наполи».