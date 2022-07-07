Слуцкий — о сезоне «Рубина» в Первой лиге: хотим доминировать во всех матчах

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы казанской команды в чемпионате России по футболу в первом дивизионе сезона-2022/23.
Слуцкий — о сезоне «Рубина» в Первой лиге: хотим доминировать во всех матчах
  • РИА Новости

«Хотим доминировать во всех матчах. Сколько потратили на трансферы? Ноль, все пришли свободными агентами. Придёт ли кто-то ещё? Да, есть такая вероятность. Окно открыто до 5 сентября. Локальные изменения возможны», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что датский полузащитник Андерс Дрейер покинул казанский «Рубин».



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