Слуцкий — о сезоне «Рубина» в Первой лиге: хотим доминировать во всех матчах
- РИА Новости
«Хотим доминировать во всех матчах. Сколько потратили на трансферы? Ноль, все пришли свободными агентами. Придёт ли кто-то ещё? Да, есть такая вероятность. Окно открыто до 5 сентября. Локальные изменения возможны», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел в первый дивизион.
Ранее сообщалось, что датский полузащитник Андерс Дрейер покинул казанский «Рубин».