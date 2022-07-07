«Рубин» объявил об уходе датчанина Дрейера

Датский полузащитник Андерс Дрейер покинул казанский «Рубин».

Казанцы достигли договорённости с «Мидтьюлланном» о полноценном трансфере 24-летнего футболиста, говорится в заявлении в Telegram-канале «Рубина».

Дрейер присоединился к казанской команде в 2021 году и провёл за неё 14 матчей, в которых забил восемь мячей.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22. В апреле «Рубин» покинули Андерс Дрейер, Силвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Хван Ин Бём.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Зуев покинул «Рубин».