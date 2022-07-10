Титов считает «Зенит» флагманом российского футбола

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Титов считает «Зенит» флагманом российского футбола
  • AP

«За чемпионство бороться с сине-бело-голубыми будет сложно. Золото, скорее всего, вновь достанется команде Сергея Семака. На данный момент «Зенит» — флагман российского футбола, хотя мне эти слова хотелось бы произнести в адрес «Спартака», — цитирует Титова «Матч ТВ».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил красно-белых и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Семака.

Ранее сообщалось, что актёр Иван Краско остался недоволен поведением фанатов «Зенита» после Суперкубка России.

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