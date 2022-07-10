Краско обратился к болельщикам «Зенита», освиставшим артистов «Би-2»

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Актёр Иван Краско остался недоволен поведением фанатов «Зенита» после Суперкубка России.
Краско обратился к болельщикам «Зенита», освиставшим артистов «Би-2»
  • РИА Новости

«Спартак» — сильная команда, поэтому такая победа дорогого стоит. Но фанатов команды я бы попросил вести себя галантно!  Я горжусь вами, горжусь «Зенитом». К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении — наша сила», — цитирует Краско «Proзвёзд».

Лёва из «Би-2» после матча вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее. Фанаты сине-бело-голубых стали освистывать артиста.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее солист группы «Би-2» Егор Бортник высказался о выступлении после матча за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».

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