Вокалист «Би-2» — о выступлении после Суперкубка: кроме нервов, ничего не заработал
- РИА Новости
«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на странице во «Вконтакте».
Лёва вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее после матча. Фанаты сине-бело-голубых стали освистывать артиста.
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».