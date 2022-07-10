Вокалист «Би-2» — о выступлении после Суперкубка: кроме нервов, ничего не заработал

Солист группы «Би-2» Егор Бортник высказался о выступлении после матча за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на странице во «Вконтакте».

Лёва вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее после матча. Фанаты сине-бело-голубых стали освистывать артиста.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».