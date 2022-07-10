Агент Баринова высказался о будущем футболиста

Футбольный агент Павел Банатин прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Остаётся ли Баринов в «Локомотиве»? Он сейчас будет играть. Останется ли он в клубе вообще — покажет время. В силе ли предложения из Европы? Это надо спрашивать у клуба», — цитирует Банатина «Матч ТВ».

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Томас Цорн заявил, что «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова.