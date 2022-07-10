Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона.

35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в финальном матче нанёс поражение австралийцу в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Джокович в седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании. Кроме того, теперь на его счету 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее Эбден и Пёрселл впервые в карьере выиграли Уимблдон в мужском парном разряде.