Джокович седьмой раз в карьере стал чемпионом Уимблдона

Серб Новак Джокович победил в финале Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в финальном матче нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

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