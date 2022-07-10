Джокович седьмой раз в карьере стал чемпионом Уимблдона
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35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в финальном матче нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.
Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
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