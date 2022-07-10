Янчук — о Рыбакиной: ФТР не может финансировать всех юных спортсменов

Заслуженный тренер Виктор Янчук объяснил, почему россиянка Елена Рыбакина начала выступать за Казахстан.

«Одна федерация не может материально поддерживать всех теннисистов. Двух, трёх, максимум пятерых. И то эпизодически, поэтому многие спортсмены в юные годы ищут тех, кто бы их поддержал», — цитирует Янчука «Матч ТВ».

По его мнению, Рыбакина будет выступать за Казахстан и дальше. Теннисистка сменила спортивное гражданство «в силу разных вынужденных ситуаций».

«Федерация Казахстана помогла ей в трудную минуту», — добавил тренер.

Янчук подчеркнул, что для победы в Открытом чемпионате Великобритании Рыбакина проделала колоссальную работу.

«Она поверила в себя, потому что новичкам это трудно. Конечно, это заслуга и нашей школы: она много лет работала там, откуда вышли Сафин, Мыскина», — заключил он.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался о победе Рыбакиной на Открытом чемпионате Великобритании.