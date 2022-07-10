Янчук — о Рыбакиной: ФТР не может финансировать всех юных спортсменов

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Заслуженный тренер Виктор Янчук объяснил, почему россиянка Елена Рыбакина начала выступать за Казахстан.
Янчук — о Рыбакиной: ФТР не может финансировать всех юных спортсменов
  • AP

«Одна федерация не может материально поддерживать всех теннисистов. Двух, трёх, максимум пятерых. И то эпизодически, поэтому многие спортсмены в юные годы ищут тех, кто бы их поддержал», — цитирует Янчука «Матч ТВ».

По его мнению, Рыбакина будет выступать за Казахстан и дальше. Теннисистка сменила спортивное гражданство «в силу разных вынужденных ситуаций».

«Федерация Казахстана помогла ей в трудную минуту», — добавил тренер.

Янчук подчеркнул, что для победы в Открытом чемпионате Великобритании Рыбакина проделала колоссальную работу.

«Она поверила в себя, потому что новичкам это трудно. Конечно, это заслуга и нашей школы: она много лет работала там, откуда вышли Сафин, Мыскина», — заключил он.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался о победе Рыбакиной на Открытом чемпионате Великобритании.

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