Газзаев: у «Спартака» каждый год новый тренер — сериал продолжается

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подвёл итоги Суперкубка с участием «Зенита» и «Спартака».
Газзаев: у «Спартака» каждый год новый тренер — сериал продолжается
  • РИА Новости

«Я считаю, что «Спартак» оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок. Каждый год новый тренер — сериал продолжается. Сложно сказать, как команда выступит в чемпионате — особенно по вчерашней игре», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Спартак» в матче первого тура чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Ледяхов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

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