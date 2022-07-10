Ледяхов — об игре «Спартака» при Абаскале: сдвигов к лучшему пока не видно

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Ледяхов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
Ледяхов — об игре «Спартака» при Абаскале: сдвигов к лучшему пока не видно
  • РИА Новости

«К сожалению, сдвигов к лучшему пока не видно. Такое впечатление, что «Спартак» продолжает прошлый сезон, который завершил на десятом месте. Ни игры, ни результата», — цитирует экс-хавбека «Спартака» «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в игре за Суперкубок России с «Зенитом» у «Спартака» «выпала вся центральная ось».

«Игнатов, Умяров и Денисов в первом тайме на поле просто растворились», — добавил Ледяхов.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Спартак» не воспользовался своими моментами в матче за Суперкубок.

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