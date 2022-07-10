Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к фигуристу Петренко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что выступление вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи не должно влиять на его карьеру.

«Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдёт время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили», — цитирует Тарасову ТАСС.

Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего в ледовом шоу Навки.