Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к фигуристу Петренко

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что выступление вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи не должно влиять на его карьеру.
Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к фигуристу Петренко
  • РИА Новости

«Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу? Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдёт время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили», — цитирует Тарасову ТАСС.

Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего в ледовом шоу Навки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить