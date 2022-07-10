Бразильский тренер «Зенита»: никто из легионеров не говорил, что раздумывает уйти

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что ни один из легионеров на данный момент не проявил желания покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Никто из легионеров не говорил, что раздумывает уйти, все пока остаются. Сделаем всё возможное, чтобы сохранить каждого футболиста. Разговаривал с Алберто, когда он принял решение уйти. Я пожелал ему удачи в Бразилии. Но теперь с нами Кассьерра — очень качественный футболист», — цитирует де Оливейру «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Алберто стал игроком петербургского клуба в январе. За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене 21-летнего футболиста на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана Куарежма да Силвы и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.